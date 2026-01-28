28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा की पहली तस्वीर आई सामने, हाथ जोड़े बैठी रहीं और…

Ajit Pawar death: सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी CM एकनाथ शिंदे अजित पवार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान पहुंचे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 28, 2026

Ajit Pawar death, Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar plane crash, Ajit Pawar aircraft crash Baramati, Sunetra Pawar first photo,

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे (Photo-IANS)

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार को विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में डिप्टी सीएम समेत पांच लोगों की मौत हो गई। अजित पवार के निधन के बाद देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की पहली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़णवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं, और दोनों उदास नजर आ रहे हैं।

वहीं अजित पवार की पत्नी हाथ जोड़े बैठी है। सुनेत्रा के एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ राज्यपाल आचार्य देवव्रत को देखा जा सकता है। 

CM और डिप्टी सीएम पहुंचे

बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी CM एकनाथ शिंदे अजित पवार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान पहुंचे। इस दौरान महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत भी श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे। 

सदस्यों से मिलने के बाद रो पड़ीं सुनेत्रा पवार

डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान क्रैश में मौत के बाद परिवार के सदस्यों से मिलने के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार रो पड़ीं। वहीं अजित पवार की बहन सुप्रिया सुले भी दुखी नजर आई। 

NCP का क्या होगा

अजित पवार की मौत ने न सिर्फ BJP की अगुवाई वाली राज्य गठबंधन सरकार में खालीपन पैदा कर दिया है, बल्कि NCP के भविष्य पर भी साया डाल दिया है। PTI ने राजनीतिक जानकारों के हवाले से कहा कि अजित पवार की मौत के बाद NCP को लीडरशिप के संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई साफ़ सेकंड-इन-कमांड नहीं है। 

वहीं अब इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या NCP, शरद पवार की लीडरशिप वाली NCP (SP) के साथ फिर से मिल सकती है। 

गुरुवार को होगा अंतिम संस्कार

बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का गुरुवार को सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें

Ajit Pawar Plane Crash: हादसा या साजिश? सीएम ममता और चश्मदीदों के बयान से आया नया मोड़
राष्ट्रीय
Ajit Pawar Plane Crash, ajit pawar news, ajit pawar crash, ajit pawar plane, plane crash,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 06:21 pm

Hindi News / National News / अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा की पहली तस्वीर आई सामने, हाथ जोड़े बैठी रहीं और…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.