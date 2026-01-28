अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा की पहली तस्वीर आई सामने, हाथ जोड़े बैठी रहीं और…

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार को विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में डिप्टी सीएम समेत पांच लोगों की मौत हो गई। अजित पवार के निधन के बाद देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की पहली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़णवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं, और दोनों उदास नजर आ रहे हैं।