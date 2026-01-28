Ajit Pawar Plane Crash: हादसा या साजिश? सीएम ममता और चश्मदीदों के बयान से आया नया मोड़

Ajit Pawar Plane Crash: बारामती में बुधवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में चार अन्य लोगों की भी मौत हो गई। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें नजर आ रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान अचानक असंतुलित हो गया और तेज धमाके के साथ जमीन से टकराया। इसके बाद पल भर में ही आग के गोले में बदल गया। इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि विमान में आग लगने के बाद चार से पांच धमाके हुए। सीएम और चश्मदीदों के बयान के बाद अब सवाल भी उठने लग गए हैं।