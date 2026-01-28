Ajit Pawar Plane Crash: हादसा या साजिश? सीएम ममता और चश्मदीदों के बयान से आया नया मोड़

अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत (Photo-IANS)
Ajit Pawar Plane Crash: बारामती में बुधवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में चार अन्य लोगों की भी मौत हो गई। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें नजर आ रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान अचानक असंतुलित हो गया और तेज धमाके के साथ जमीन से टकराया। इसके बाद पल भर में ही आग के गोले में बदल गया। इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि विमान में आग लगने के बाद चार से पांच धमाके हुए। सीएम और चश्मदीदों के बयान के बाद अब सवाल भी उठने लग गए हैं।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अजित पवार अपने पुराने खेमे में लौटने वाले थे और इससे पहले यह हादसा हुआ। देश में लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है।
सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि दो दिन पहले ही मुझे पता चला था कि किसी दूसरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने बयान दिया था कि अजित पवार बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार थे और अब आज यह हो गया।
उन्होंने इस घटना की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सही जांच की मांग की है। सीएम बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर ही हमें भरोसा है, किसी और एजेंसी पर नहीं। सभी एजेंसियां पूरी तरह से बिक चुकी हैं। यह सच में बहुत बड़ा नुकसान है।
सीएम बनर्जी ने कहा कि आज वह विपक्ष में थे, लेकिन कल वह अपनी पार्टी के असली रास्ते पर लौटने वाले थे। मैं उनके परिवार, महाराष्ट्र के लोगों और शरद पवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।
एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सुबह के समय उन्होंने विमान को बारामती एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाते हुए देखा। उन्होंने कहा, “विमान ने हवा में एक चक्कर लगाया। वह अस्थिर लग रहा था। जब वह रनवे पर उतरने के लिए नीचे आ रहा था, तभी वह जोर से जमीन से टकराया और तुरंत विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज हमारे घर तक सुनाई दी।”
महिला ने बताया कि विस्फोट के बाद विमान के कई हिस्से हवा में उछलकर उनके घर के पास आकर गिरे। उन्होंने कहा कि विमान नीचे आते समय एक तरफ झुका हुआ था। विस्फोट देखकर हम डर गए।
एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने भी बताया कि विमान नीचे आते वक्त नियंत्रण खोता हुआ नजर आ रहा था।
उन्होंने कहा, “जिस तरह से विमान नीचे आ रहा था, हमें पहले से ही लग गया था कि यह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। वह रनवे से करीब 100 फीट की ऊंचाई पर था। जैसे ही हम उसकी ओर दौड़े, उसमें आग लग गई और फिर चार से पांच लगातार धमाके हुए। आग की वजह से कोई पास नहीं जा सका।”
उन्होंने आगे कहा, “यह बहुत बड़ी आग थी। बाद में हमें पता चला कि विमान में अजित पवार सवार थे। यह हमारे लिए बेहद चौंकाने वाला था।”
इस घटना पर कांग्रेस ने भी जांच की मांग की है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। मैं अपनी ओर से शोक प्रकट करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग