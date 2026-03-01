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जामनगर को 412 करोड़ की सौगात, सीएम भूपेंद्र पटेल कल करेंगे कई परियोजनाओं की शुरुआत

CM Bhupendra Patel: जामनगर में 412 करोड़ की 57 विकास परियोजनाएं, सीएम भूपेंद्र पटेल का दौरा। जानिए किन क्षेत्रों में होंगे बड़े काम और क्या मिलेगा शहर को फायदा?

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भारत

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Rahul Yadav

Mar 18, 2026

CM Bhupendra Patel

CM Bhupendra Patel (Image: IANS)

CM Bhupendra Patel: गुजरात के जामनगर जिले को एक बार फिर विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 19 मार्च को जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे किसानों से संवाद करने के साथ-साथ करोड़ों रुपये की कई अहम परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।

दौरे का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे जामनगर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे हापा एपीएमसी पहुंचकर किसानों को संबोधित करेंगे। यहां किसानों के लिए 85 लाख रुपये की लागत से बनी एसी कैंटीन का उद्घाटन किया जाएगा, जहां मात्र 35 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 65 लाख रुपये की लागत से बने गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन होगा।

57 विकास परियोजनाओं की शुरुआत

मुख्यमंत्री शहर के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कुल 412.61 करोड़ रुपये की 57 विकास परियोजनाओं का ई-उद्घाटन और ई-शिलान्यास करेंगे।

इनमें 28 परियोजनाओं का उद्घाटन और 29 का शिलान्यास शामिल है। ये परियोजनाएं जामनगर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आवास से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करेंगी।

ऑक्सीजन पार्क बनेगा आकर्षण

इन परियोजनाओं में अंबाविजय सोसाइटी क्षेत्र में बनने वाला ऑक्सीजन पार्क खास रहेगा। करीब 144.85 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस पार्क में 100 से अधिक पेड़ होंगे और इसे योगिक चक्रों की थीम पर विकसित किया जाएगा।

पार्क में वॉकिंग ट्रैक, एलईडी लाइट, पानी की सुविधा, पार्किंग और रेनवाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्थाएं भी होंगी, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को फायदा मिलेगा।

युवाओं के लिए नया आईटीआई भवन

गुलाबनगर क्षेत्र में 981 लाख रुपये की लागत से नया आईटीआई भवन भी बनाया जाएगा। इसमें आधुनिक क्लासरूम, वर्कशॉप, आईटी लैब, लाइब्रेरी और प्लेसमेंट काउंसलिंग की सुविधा होगी।

यहां इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और सोलर टेक्नीशियन जैसे नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे, जिससे 350 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

आवास और अन्य विकास कार्य

साधना कॉलोनी में 372 जर्जर मकानों का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा, जिस पर 42.55 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे लोगों को बेहतर और सुरक्षित आवास मिल सकेगा।

शहर के विकास को मिलेगी रफ्तार

इन सभी परियोजनाओं से जामनगर में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और शहर को आधुनिक, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री का यह दौरा जिले के विकास के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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Published on:

18 Mar 2026 10:02 pm

Hindi News / National News / जामनगर को 412 करोड़ की सौगात, सीएम भूपेंद्र पटेल कल करेंगे कई परियोजनाओं की शुरुआत

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