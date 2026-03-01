जामनगर को 412 करोड़ की सौगात, सीएम भूपेंद्र पटेल कल करेंगे कई परियोजनाओं की शुरुआत

मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे जामनगर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे हापा एपीएमसी पहुंचकर किसानों को संबोधित करेंगे। यहां किसानों के लिए 85 लाख रुपये की लागत से बनी एसी कैंटीन का उद्घाटन किया जाएगा, जहां मात्र 35 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 65 लाख रुपये की लागत से बने गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन होगा।