Technical Snag: दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों में मचा हड़कंप

Air India(Image-ANI)
Air India: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-161 को बीच रास्ते से ही वापस मुड़ना पड़ा। विमान (Air India technical snag) ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पायलट को मशीनरी में गड़बड़ी का अहसास हुआ। (Delhi to London flight) सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चालक दल ने विमान को वापस दिल्ली ले जाने का निर्णय लिया। (Emergency landing in Delhi) बताया जा रहा है कि विमान करीब सात घंटे तक हवा में रहने के बाद सुरक्षित रूप से दिल्ली उतरा। (Passengers safety) इस घटना के दौरान विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और एयरलाइन ने उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की पुष्टि (Aviation news India) की है।
एयर इंडिया के इस बोइंग विमान ने निर्धारित समय पर दिल्ली से उड़ान भरी थी। जब विमान काफी दूरी तय कर चुका था, तभी पायलट को एक तकनीकी खराबी (Technical Glitch) का संकेत मिला। विमान के उपकरणों में आई इस समस्या के बाद रिस्क न लेते हुए प्रोटोकॉल का पालन किया गया। सात घंटे की उड़ान के बाद विमान वापस उसी रनवे पर उतरा जहां से उसने शुरुआत की थी। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए तकनीकी टीम की जांच के बाद ही विमान को दोबारा सेवा में लिया जाएगा।
अचानक विमान के वापस लौटने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि, एयर इंडिया (Air India Management) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित यात्रियों के लिए होटल और खाने-पीने का इंतजाम किया। यात्रियों को उनके गंतव्य यानी लंदन पहुँचाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की जा रही है। एयरलाइन ने इस देरी के लिए खेद व्यक्त किया है और कहा है कि तकनीकी जांच पूरी होने तक विमान को ग्राउंडेड रखा गया है।
पिछले कुछ समय में एयर इंडिया के अंतरराष्ट्रीय विमानों में तकनीकी खराबी के मामले बढ़े हैं। विमानन विशेषज्ञों (Aviation Experts) का मानना है कि लंबी दूरी की उड़ानों से पहले गहन जांच आवश्यक है। इस घटना में गनीमत यह रही कि पायलट ने समय रहते निर्णय लिया और एक बड़ी दुर्घटना की संभावना को टाल दिया। डीजीसीए (DGCA India) इस पूरे मामले की जांच कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने सुरक्षित वापसी के लिए पायलट की सूझबूझ की तारीफ की है, लेकिन बार-बार होने वाली देरी पर नाराजगी भी जताई है। एयर इंडिया इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी और यात्रियों को अगली उपलब्ध फ्लाइट से लंदन भेजा जाएगा।
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