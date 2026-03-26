Technical Snag: दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों में मचा हड़कंप

Air India: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-161 को बीच रास्ते से ही वापस मुड़ना पड़ा। विमान (Air India technical snag) ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पायलट को मशीनरी में गड़बड़ी का अहसास हुआ। (Delhi to London flight) सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चालक दल ने विमान को वापस दिल्ली ले जाने का निर्णय लिया। (Emergency landing in Delhi) बताया जा रहा है कि विमान करीब सात घंटे तक हवा में रहने के बाद सुरक्षित रूप से दिल्ली उतरा। (Passengers safety) इस घटना के दौरान विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और एयरलाइन ने उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की पुष्टि (Aviation news India) की है।