बीच रास्ते से मुड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट! 4 घंटे की उड़ान के बाद पता चली ये बड़ी गलती

एयर इंडिया को कनाडा रूट पर केवल बोइंग 777-300ER फ्लीट का इस्तेमाल करने की अनुमति है। 777-200LR वैरिएंट के लिए अलग से रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं है, जो एयरक्राफ्ट टाइप, टेल नंबर या एयरलाइन-विशिष्ट हो सकता है। इस गलती के कारण पायलट को तुरंत यू-टर्न करना पड़ा। विमान ने वापसी की उड़ान भरी और कुल 7 घंटे 54 मिनट हवा में रहने के बाद दिल्ली लौट आया। पूरी घटना में लगभग 9 घंटे बीत गए, जिसमें यात्रियों को कोई गंतव्य नहीं मिला।

यात्रियों के लिए यह अनुभव बेहद परेशान करने वाला रहा।