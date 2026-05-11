भारत के पास 60 दिनों का तेल और नैचुरल गैस का है स्टॉक, 45 दिन का एलपीजी भी, सरकार ने दी जानकारी



स्टॉक के बारे में जानकारी देते हुए सरकार ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सरकार के मुताबिक भारत के पास करीब 60 दिनों का कच्चा तेल और नैचुरल गैस का स्टॉक उपलब्ध है, जबकि एलपीजी का भंडार लगभग 45 दिनों के है। सरकार ने यह भी बताया कि भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति फिलहाल काफी मजबूत बनी हुई है। देश के पास 703 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो किसी भी ग्लोबल आर्थिक दबाव से निपटने में देश की मदद करेगा।