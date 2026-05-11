Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेन्दु अधिकारी सरकार में मंत्रियों को बांटे गए विभाग, दिलीप घोष को तीन और अग्निमित्रा पॉल को मिला एक मंत्रालय

शुभेन्दु अधिकारी कैबिनेट(फोटो-IANS)
Suvendu Adhikari New Government: पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने सोमवार को अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। शुभेन्दु अधिकारी के साथ 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। अब सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, पंचायत और पशु संसाधन विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण विभाग दिया गया है। इसके अलावा अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। खूदीराम टुडू को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सौंपा गया है, जबकि निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल और युवा कल्याण विभाग मिला है।
सरकार के पहले ही कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की कई योजनाएं पूरी तरह लागू की जाएंगी। इनमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम श्री और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाएं शामिल हैं। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को लागू किया जाएगा। साथ ही सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने का फैसला भी लिया गया।
महिलाओं के लिए सरकार ने ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में 3000 रुपये दिए जाने की बात कही गई है। भाजपा ने चुनाव के दौरान इस योजना का वादा किया था। पिछली योजना में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये और एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये मिलते थे। इसके अलावा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना को भी राज्य में तेज़ी से लागू करने की बात कही है।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग