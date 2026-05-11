Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेन्दु अधिकारी सरकार में मंत्रियों को बांटे गए विभाग, दिलीप घोष को तीन और अग्निमित्रा पॉल को मिला एक मंत्रालय

Suvendu Adhikari New Government: पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने सोमवार को अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। शुभेन्दु अधिकारी के साथ 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। अब सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, पंचायत और पशु संसाधन विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण विभाग दिया गया है। इसके अलावा अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। खूदीराम टुडू को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सौंपा गया है, जबकि निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल और युवा कल्याण विभाग मिला है।