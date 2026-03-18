18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राजस्थान समेत 14 राज्यों को NFSU की सौगात: अब प्रदेश में ही मिलेगी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग

NFSU New Campuses India: देशभर में 14 नए NFSU कैंपस को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। जानिए किन राज्यों में खुलेंगे फोरेंसिक यूनिवर्सिटी कैंपस?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 18, 2026

NFSU New Campuses India

NFSU New Campuses India (Image: Gemini)

NFSU New Campuses India: देश में वैज्ञानिक आधार पर अपराध जांच को मजबूत करने और न्याय प्रक्रिया को तेज व प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने देशभर में नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (NFSU) के 14 नए कैंपस स्थापित करने को मंजूरी दी है, जिससे फोरेंसिक शिक्षा, रिसर्च और जांच प्रणाली को नई गति मिलेगी।

किन-किन राज्यों में खुलेंगे कैंपस

राज्यसभा में लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि NFSU के नए कैंपस गोवा, त्रिपुरा (अगरतला), मध्य प्रदेश (भोपाल), कर्नाटक (धारवाड़), असम (गुवाहाटी), महाराष्ट्र (नागपुर), ओडिशा (खुर्दा), छत्तीसगढ़ (रायपुर), तमिलनाडु (चेंगलपट्टू), राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे।

ट्रांजिट कैंपस से शुरुआत

सरकार ने बताया कि कई राज्यों में जमीन आवंटित की जा चुकी है और स्थायी भवन निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इस बीच, कुछ स्थानों पर कैंपस ट्रांजिट सुविधाओं से संचालित हो रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी NFSU कैंपस फिलहाल अस्थायी व्यवस्था से शुरू किया गया है।

न्याय प्रणाली को मिलेगा मजबूती

इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश में फोरेंसिक इकोसिस्टम को मजबूत करना और अपराध जांच को वैज्ञानिक बनाना है। इससे केसों की जांच तेज होगी और न्याय प्रक्रिया अधिक सटीक व समयबद्ध बन सकेगी।

NFSU और CFSL का को-लोकेशन मॉडल

सरकार ने कुछ राज्यों में सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) के साथ NFSU कैंपस को एक ही स्थान पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान सहित छह राज्यों में इस मॉडल को लागू किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण, रिसर्च और जांच के बीच बेहतर समन्वय हो सकेगा।

छात्रों के लिए नए अवसर

NFSU में 60 से अधिक कोर्स संचालित किए जाते हैं, जिनमें बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीए और पीएचडी शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों में साइबर फोरेंसिक्स, डिजिटल फोरेंसिक्स, डीएनए विश्लेषण, फोरेंसिक साइकोलॉजी जैसे आधुनिक विषयों पर फोकस किया जाता है, जिससे युवाओं के लिए नए करियर अवसर खुलेंगे।

क्राइम सीन मैनेजमेंट पर फोकस

यूनिवर्सिटी द्वारा क्राइम सीन मैनेजमेंट पर विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं। इससे पुलिस और अन्य एजेंसियों को वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने और संरक्षित करने में मदद मिलती है।

नए CFSL भी होंगे स्थापित

देश में पहले से मौजूद CFSL के अलावा सरकार ने आठ नए CFSL स्थापित करने को मंजूरी दी है। इनमें राजस्थान सहित कई राज्य शामिल हैं, जिससे फोरेंसिक जांच ढांचे को और मजबूती मिलेगी।

ये भी पढ़ें

‘राहुल गांधी को देखकर अनकम्फर्टेबल महसूस करती हैं महिलाएं!’ कंगना के इस बयान ने मचाया बवाल
राष्ट्रीय
Kangana Ranaut vs Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Mar 2026 06:08 pm

Hindi News / National News / राजस्थान समेत 14 राज्यों को NFSU की सौगात: अब प्रदेश में ही मिलेगी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, तेज आंधी-तूफान और बारिश से ठंड रिटर्न

moradabad rain strong winds farmers concern
राष्ट्रीय

I-PAC Raid Case: जांच में हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, ममता बनर्जी पर की सख्त टिप्पणी

I-PAC Raid Case
राष्ट्रीय

Iran-Israel Conflict: अमेरिका-इजरायल युद्ध में घिरे ईरान की भारत ने की मदद, तेहरान ने जताया आभार

Iran Ambassador Mohammad Fathali
राष्ट्रीय

'राहुल गांधी को देखकर अनकम्फर्टेबल महसूस करती हैं महिलाएं!' कंगना के इस बयान ने मचाया बवाल

Kangana Ranaut vs Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

‘अब समय आ गया है, ईरान-इजरायल युद्ध रुकवाएं’, दिग्गज नेता की PM मोदी से अपील

shashi tharoor
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.