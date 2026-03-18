राजस्थान समेत 14 राज्यों को NFSU की सौगात: अब प्रदेश में ही मिलेगी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग

NFSU New Campuses India: देश में वैज्ञानिक आधार पर अपराध जांच को मजबूत करने और न्याय प्रक्रिया को तेज व प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने देशभर में नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (NFSU) के 14 नए कैंपस स्थापित करने को मंजूरी दी है, जिससे फोरेंसिक शिक्षा, रिसर्च और जांच प्रणाली को नई गति मिलेगी।