‘राहुल गांधी को देखकर अनकम्फर्टेबल महसूस करती हैं महिलाएं!’ कंगना के इस बयान ने मचाया बवाल

Kangana Ranaut attacks Rahul Gandhi: भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने राहुल गांधी के व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज की आलोचना करते हुए 'टपोरी' शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के तौर-तरीके महिलाओं को असहज (uncomfortable) महसूस कराते हैं। कंगना ने राहुल गांधी की सार्वजनिक छवि और उनके भाषण देने के अंदाज पर निशाना साधते हुए उन्हें गंभीरता की कमी वाला नेता बताया। यह बयान बुधवार (18 मार्च 2026) को संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान आया।