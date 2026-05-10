CM बनने के बाद विजय ने लिए बड़े फैसले, 200 यूनिट बिजली देंगे फ्री

Tamil Nadu Chief Minister Vijay: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय ने पहला फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार के वित्तीय रिकॉर्ड पर स्वेत पत्र जारी किा जाएगा। उन्होंने राज्य में पारदर्शी शासन स्थापित करने की बात कही और दावा किया कि उनकी सरकार सभी फैसले खुले तरीके से करेगी।