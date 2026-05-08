8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

थलापति विजय की जीत के बाद तमिलनाडु में असमंजस की स्थिति, क्या राजपाल बहुमत का प्रमाण मांग सकते हैं?

TVK Alliance Politic: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 108 सीटें जीतने वाली विजय की पार्टी TVK बहुमत से अभी 10 सीट दूर है। कांग्रेस के समर्थन के बावजूद राज्यपाल ने 118 विधायकों का समर्थन दिखाने को कहा है, जिससे संवैधानिक बहस भी तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Ashib Khan

May 08, 2026

एक्टर विजय ने सरकार गठन की तैयारी की तेज (Photo-IANS)

TVK Majority Crisis: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से नेता बने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीती है। हालांकि टीवीके बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें पीछे रह गई। प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर विजय ने तैयारी तेज कर दी है और इसको लेकर दो बार राज्यपाल से भी मुलाकात की है।

बता दें कि टीवीके के पास 108 विधायक है और कांग्रेस ने विजय का समर्थन किया है। इस तरह कांग्रेस और टीवीके के पास कुल 113 विधायक है। अभी बहुमत के लिए 5 और विधायकों की आवश्यकता है।

विजय ने राज्यपाल से की मुलाकात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यपाल ने विजय से कहा है कि सरकार बनाने का निमंत्रण देने से पहले उन्हें 118 विधायकों का समर्थन दिखाना होगा। राज्यपाल कार्यालय ने यह भी जानना चाहा कि और कौन-कौन सी पार्टियां औपचारिक रूप से TVK का समर्थन कर रही हैं।

वहीं अब इस घटनाक्रम ने पुराने संवैधानिक विवाद को फिर जीवित कर दिया है कि क्या राज्यपाल किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाने से पहले बहुमत का प्रमाण मांग सकते हैं, या फिर सबसे बड़ी पार्टी को पहले मौका देना चाहिए और बहुमत बाद में विधानसभा में साबित करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 

सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि बहुमत की असली परीक्षा विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में ही हो सकती है, राजभवन में नहीं। लेकिन अदालत ने यह भी माना है कि राज्यपाल को यह देखने का सीमित अधिकार है कि सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी के पास बहुमत हासिल करने की प्रथम दृष्टय संभावना है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों जैसे एसआर बोम्मई केस (1994), रमेश्वर प्रसाद केस (2006), शिवसेना बनाम केंद्र सरकार (2019) और सुभाष देसाई केस (2023) में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल बहुमत का अंतिम फैसला नहीं कर सकते, लेकिन वे समर्थन पत्र और गठबंधन के दावों जैसे दस्तावेज देखकर प्रारंभिक संतुष्टि जरूर बना सकते हैं।

विजय के सामने मुश्किल!

तमिलनाडु की स्थिति इसलिए कठिन मानी जा रही है क्योंकि TVK अभी भी बहुमत से दूर है। हालांकि वीसीके, CPI और एमएनएम जैसी पार्टियों ने सार्वजनिक रूप से विजय का समर्थन किया है, लेकिन 118 विधायकों का औपचारिक समर्थन अभी सामने नहीं आया है।

ये भी पढ़ें

विजय की जीत के पीछे कौन? जॉन अरोकीयासामी ने लिखी तमिलनाडु की नई राजनीति
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

08 May 2026 08:23 am

Hindi News / National News / थलापति विजय की जीत के बाद तमिलनाडु में असमंजस की स्थिति, क्या राजपाल बहुमत का प्रमाण मांग सकते हैं?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

West Bengal Election Violence: मुर्शिदाबाद में ब्लास्ट, हावड़ा में बमबाजी में दो बीजेपी कार्यकर्ता घायल

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा
राष्ट्रीय

भारत सिर्फ गणराज्य नहीं, धर्म से जुड़ी सभ्यता भी – सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court
राष्ट्रीय

औरतों से बदसलूकी पर भीड़ ने सिपाही को हाथ-पैर बांध कर लटकाया, पीट-पीट कर ले ली जान

Mob Killed GRP Jawan in Odisha
राष्ट्रीय

West Bengal Election Result: ममता की सबसे बड़ी चुनौती अब, TMC का भविष्य को लेकर लग रहे कयास

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

‘TVK ने हमसे संपर्क किया’, तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर IUML अध्यक्ष केएम कादर मोहिदीन का दावा

TVK Post Poll Alliance
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.