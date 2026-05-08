West Bengal Election Result: ममता की सबसे बड़ी चुनौती अब, TMC का भविष्य को लेकर लग रहे कयास

पश्चिम बंगाल (West Bengal Election Results) में भाजपा (BJP) ने टीएमसी (TMC) के पंद्रह साल के शासन को उखाड़ फेंका है, लेकिन TMC प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने हार मानने से इनकार कर दिया। ममता ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान वोटों की लूट की है। इसके साथ ही, ममता ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। ममता ने कहा कि वह आजाद पंछी हैं। वह अब फिर से सड़क पर उतरकर केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगी, लेकिन विशलेषकों का कहना है कि ममता के सामने हार के बाद सबसे बड़ी चुनौती टीएमसी के भविष्य को लेकर है।