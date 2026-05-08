औरतों से बदसलूकी पर भीड़ ने सिपाही को हाथ-पैर बांध कर लटकाया, पीट-पीट कर ले ली जान



जानकारी के मुताबिक सौम्य रंजन स्वैन घटना के वक्त अपने साथी ओम प्रकाश राउत के साथ किसी आधिकारिक काम से रेलवे ADG से मिलने जा रहे थे। दोनों बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी बेनुपुर इलाके में अचानक विवाद शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रास्ते में दोनों ने कुछ लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद कथित तौर पर उनकी बाइक ने दो महिलाओं को भी टक्कर मार दी। लोगों का कहना है कि महिलाएं कुछ दूरी तक घसीटती चली गईं। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों को जानकारी मिली और सभी मौके पर इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। भीड़ ने दोनों को घेर लिया और सौम्य रंजन स्वैन पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक उन्हें बेरहमी से पीटा गया। गंभीर चोटों की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही सौम्य रंजन के साथ को भी चोटें आई।