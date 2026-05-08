Maharashtra SSC Result 2026: 10th क्लास के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट, जान लें ये कुछ जरूरी बातें

Maharashtra SSC Result 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) आज यानी 8 मई को कक्षा 10वीं के SSC बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। बोर्ड की तरफ से सुबह 11 बजे पुणे कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। आज दोपहर तक बच्चों का इंतजार खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि इस साल 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, ऐसे में पूरे राज्य में रिजल्ट को लेकर उत्साह और बेचैनी दोनों देखने को मिल रही है।