‘एलओसी से ऑपरेशन सिंदूर तक’, भारत की 8 ऐतिहासिक कार्रवाइयां जिनसे कांप उठा पाकिस्तान

India Pakistan Conflict Timeline: ‘ऑपरेशन सिंदूर' भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ अब तक का सबसे संक्षिप्त संघर्ष था। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने जब भी भारत के विरुद्ध युद्ध, संघर्ष या विश्वासघात की राह चुनी, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। पिछले आठ दशकों में भारत ने आठ बार पाकिस्तानी दुस्साहस का करारा जवाब दिया है। हर बार भारतीय सेना की कार्रवाई पहले से अधिक मारक, आक्रामक और सटीक साबित हुई। 'ऑपरेशन सिंदूर' का प्रभाव ऐसा था कि पाकिस्तानी संसद में वहां के राजनेता रहम की भीख मांगते नजर आए। आइए जानते हैं, कब-कब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई: