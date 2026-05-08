Tamil Nadu New Govt: DMK और AIADMK की सरकार बनी तो सभी विधायक दे देंगे इस्तीफा! विजय की पार्टी ने दी धमकी

Tamil Nadu New Govt: तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विधासनभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी राज्यपाल के सामने TVK अपना बहुमत साबित नहीं कर पा रही है। दरअसल, TVK ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की है और बहुमत के लिए 118 सीटों की आवश्यकता है। हालांकि विजय को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने समर्थन किया है। इसके बाद भी विजय अभी बहुमत के आंकड़े से पांच कम है।