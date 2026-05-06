तमिलनाडु की इकॉनोमी हिल जाएगी, थलपति विजय के वादे पर खर्च होंगे 5 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपये

Vijay Election Promises: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके (TVK) ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे एक्टर विजय प्रदेश के नए सीएम बन सकते हैं। TVK को बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए महज 10 विधायकों की जरूरत है, जिसको लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने TVK को समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की है।