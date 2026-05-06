Tamilnadu Election Result: क्या थलापति विजय के साथ चले जाएंगे AIADMK के 30 से अधिक विधायक? नतीजों के बाद फूट का डर

पार्टी के राज्यसभा सांसद CV शनमुगम के नेतृत्व वाला AIADMK का एक गुट विधायकों के बीच समर्थन जुटा रहा है, ताकि वे विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) को समर्थन दे सकें। हाल ही में हुए चुनावों में TVK 107 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब पार्टी के भीतर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी के कुछ धड़े TVK के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।