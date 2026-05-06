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Tamilnadu Election Result: क्या थलापति विजय के साथ चले जाएंगे AIADMK के 30 से अधिक विधायक? नतीजों के बाद फूट का डर

AIADMK में फूट होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार, AIADMK का एक गुट विधायकों के बीच समर्थन जुटा रहा है, ताकि वे विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) को समर्थन दे सकें।

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चेन्नई

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Pushpankar Piyush

May 06, 2026

Thalapathy Vijay

TVK प्रमुख थलापति विजय (Photo- IANS)

तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 234 विधानसभा में से TVK को 108 सीटों पर जीत दर्ज की है। सरकार बनाने के लिए उन्हें 10 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने की बात कही है। वहीं PMK की तरफ से भी समर्थन जताने की बात सामने आ रही है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि AIADMK का एक धरा विजय के साथ गठबंधन की बात कर रहा है।

पार्टी के राज्यसभा सांसद CV शनमुगम के नेतृत्व वाला AIADMK का एक गुट विधायकों के बीच समर्थन जुटा रहा है, ताकि वे विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) को समर्थन दे सकें। हाल ही में हुए चुनावों में TVK 107 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब पार्टी के भीतर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी के कुछ धड़े TVK के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।

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Published on:

06 May 2026 11:02 am

Hindi News / National News / Tamilnadu Election Result: क्या थलापति विजय के साथ चले जाएंगे AIADMK के 30 से अधिक विधायक? नतीजों के बाद फूट का डर

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