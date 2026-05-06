थलापति विजय के बेटे ने उन्हें किया अनफॉलो? तमिलनाडु चुनाव में बंपर जीत के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें तेज़

विजय आज तमिलनाडु के लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर (Rajendra Vishwanath Arlekar) से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। टीवीके ने विजय को विधायक दल का नेता चुन लिया है। हालांकि टीवीके के पास बहुमत नहीं है और इसके लिए विजय को 10 और विधायकों के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। कांग्रेस से समर्थन मिलने के बाद विजय अब पीएमके, लेफ्ट दलों, सीपीआई (एम), वीसीके जैसे दलों से गठबंधन के लिए संपर्क करेंगे। राज्यपाल अर्लेकर की तरफ से टीवीके को दो विकल्प दिए जा सकते है। पहले विकल्प के तौर पर राज्यपाल टीवीके चीफ विजय को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दे सकते हैं। दूसरे विकल्प के तौर वह विजय को सहयोगी दलों से समर्थन पत्र एकत्र करके उन्हें सौंपने के लिए कह सकते हैं। बहुमत साबित करने के लिए विजय को दो हफ्ते का समय दिया जाएगा।