असम में BJP की जीत के बाद सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, हिमंत बिस्व सरमा ने CM पद से दिया इस्तीफा

हिमंत बिस्व सरमा ने सीएम पद से दिया इस्तीफा (Photo-iANS)
Himanta Biswa Sarma Resignation: असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 82 सीटें जीतकर एक बार फिर अपनी सत्ता पर कब्जा किया है। वहीं अब सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बुधवार को हिमंत बिस्व सरमा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सौंप दिया।
बता दें कि राज्यपाल ने हिमंत सरमा को नई सरकार के आने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने को कहा है।
असम के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हिमंत सरमा ने कहा कि
चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए हैं और परिणाम की अधिसूचना असम के राज्यपाल को सौंप दी है। मैंने असम के मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया है और साथ ही उनसे वर्तमान असम विधानसभा को भंग करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने आगे कहा कि असम के राज्यपाल ने मेरा इस्तीफा और विधानसभा भंग करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक (केयरटेकर) परिषद के रूप में काम जारी रखने का निर्देश दिया है। मुझे लगता है कि नई सरकार जल्द ही बन जाएगी। इस दौरान हम कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करेंगे।
मीडिया से बात करते हुए हिमंत सरमा ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें संकेत मिल रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होगा, क्योंकि हमने इस बार अपने सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है।
नोट- खबर अपडेट की जा रही है।
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