असम में BJP की जीत के बाद सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, हिमंत बिस्व सरमा ने CM पद से दिया इस्तीफा

असम के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हिमंत सरमा ने कहा कि

चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए हैं और परिणाम की अधिसूचना असम के राज्यपाल को सौंप दी है। मैंने असम के मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया है और साथ ही उनसे वर्तमान असम विधानसभा को भंग करने का अनुरोध किया है।