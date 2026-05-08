‘TVK ने हमसे संपर्क किया’, तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर IUML अध्यक्ष केएम कादर मोहिदीन का दावा

केएम कादर मोहिदीन ने साफ किया कि उनकी पार्टी DMK गठबंधन का हिस्सा है और आगे की रणनीति मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के फैसले के अनुसार तय की जाएगी। IUML ने इस चुनाव में दो सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं अगर विजय की पार्टी की बात करें तो तो पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस के 5 विधायकों का साथ मिलने के बाद गठबंधन के पास कुल 112 सीटें हो गई हैं। लेकिन 234 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, यानी अभी भी बहुमत से कुछ सीटें कम हैं।