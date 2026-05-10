‘मुझे तृषा बिल्कुल पसंद नहीं’, तमिलनाडु सीएम विजय के साथ कथित अफेयर पर भड़कीं गायिका सुचित्रा

सुचित्रा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बिना किसी हिचकिचाहट के तृषा कृष्णन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें तृषा बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्ट्रेस को सफल लोगों की जिंदगी में आने वाला ‘पैरासाइट’ तक बता डाला। सिंगर का ये बयान सामने आते ही इंटरनेट पर बवाल मच गया और विजय-तृषा के रिश्ते को लेकर फिर चर्चाएं शुरू हो गईं। गायिका ने कहा, 'मुझे तृषा बिल्कुल भी पसंद नहीं।'