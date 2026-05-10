पाकिस्तान ने फिर की हदें पार, 71 साल की हिंदू डांसर सीमा किरमानी को घसीटते हुए किया गिरफ्तार, कार से खींचकर ले गई पुलिस

बताया जा रहा है कि कराची प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही सीमा को रास्ते में रोक लिया गया। कट्टरपंथी संगठनों ने उन पर आरोप लगाया कि वह अपने नृत्य और विचारों के जरिए महिलाओं को परंपरागत सोच के खिलाफ भड़का रही हैं। कुछ समूहों ने तो उनके शास्त्रीय नृत्य को ‘शिर्क’ तक करार दिया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों और कलाकारों में नाराजगी फैल गई।