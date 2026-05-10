10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Sanjeev Arora Arrest: क्या चुनाव से पहले हुई बड़ी साजिश? संजीव अरोड़ा के वकील का दावा

Punjab Minister ED case: AAP नेता संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी को उनके वकील ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहा कि एजेंसी ने बिना ठोस जांच के गिरफ्तारी की है।

2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

May 10, 2026

Sanjeev Arora arrest

AAP नेता संजीव अरोड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार (Photo-IANS)

Sanjeev Arora Arrest: पंजाब के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। उनके वकील अर्जुन की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी (Punjab Minister ED Case) को राजनीतिक रूप से प्रेरित और सुनियोजित बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने मामले में कोई वास्तविक जांच नहीं की।

16 मई को दोबारा पेश होंगे अरोड़ा

AAP नेता के वकील ने बताया कि ईडी ने अदालत में 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 7 दिन की हिरासत मंजूर की है। अरोड़ा को 16 मई को गुरुग्राम की अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ईडी ने 5 मई को मामला दर्ज किया और 9 मई की सुबह सीधे गिरफ्तारी कर ली। उनका दावा है कि गिरफ्तारी से पहले कोई ठोस जांच नहीं की गई और अब तक एफआईआर की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई

बता दें कि ईडी ने यह कार्रवाई कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है, जो जीएसटी से जुड़े फर्जी लेनदेन से संबंधित बताया जा रहा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि अरोड़ा और उनके सहयोगियों ने फर्जी कंपनियों के जरिए मोबाइल फोन की खरीद-बिक्री के नकली बिल तैयार किए और इनका उपयोग इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और जीएसटी रिफंड लेने के लिए किया गया।

ED ने पांच ठिकानों पर की छापेमारी

बता दें कि शनिवार को ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिनमें AAP नेता अरोड़ा से जुड़े प्रतिष्ठान भी शामिल थे। इनमें एक ऑफिस हेम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड का भी था, जो इस जांच के दायरे में है।

वहीं कंपनी ने अपने बयान में ईडी की कार्रवाई को खारिज करते हुए कहा कि वह न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखती है। कंपनी ने दावा किया कि उसने मई 2023 में ‘मेक इन इंडिया’ और पीएलआई योजना के तहत मोबाइल एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया था और उसके निर्यात पूरी तरह वैध हैं। 

ये भी पढ़ें

संजीव अरोड़ा पर ED एक्शन के बाद गरजे केजरीवाल, बोले- ED-CBI का नेताओं पर दबाव बनाने के लिए हो रहा इस्तेमाल
राष्ट्रीय
Kejriwal on ED

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

Published on:

10 May 2026 11:26 am

Hindi News / National News / Sanjeev Arora Arrest: क्या चुनाव से पहले हुई बड़ी साजिश? संजीव अरोड़ा के वकील का दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

थलापति विजय के शपथ ग्रहण से पत्नी संगीता और बच्चों ने बनाई दूरी, फिर जगजाहिर हुई परिवार में कलह

C Joseph Vijay Wife Sangeetha
मनोरंजन

Assam New CM: हिमंत बिस्व सरमा होंगे असम के मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा ने नाम का किया ऐलान

Himanta Biswa Sarma
राष्ट्रीय

शपथ ग्रहण में थलापति विजय के परिवार से मिलीं तृषा कृष्णन, हाथ हिलाते हुए फैंस का किया अभिवादन

Trisha Krishnan In C Joseph Vijay Oath Ceremony
मनोरंजन

शुभेन्दु सरकार में मंत्री बनते ही दिलीप घोष बोले, ‘पश्चिम बंगाल में लोग डर में जी रहे, अब जल्दी सब ठीक हो जाएगा’

Dilip Ghosh Remarks on mamta banerjee
राष्ट्रीय

Tamil Nadu CM Vijay: सरकार बनाने के बाद भी विजय की मुश्किलें नहीं होगी कम, इन चुनौतियों का करना होगा सामना

Vijay CM Tamil Nadu
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.