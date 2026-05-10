Sanjeev Arora Arrest: क्या चुनाव से पहले हुई बड़ी साजिश? संजीव अरोड़ा के वकील का दावा

Sanjeev Arora Arrest: पंजाब के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। उनके वकील अर्जुन की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी (Punjab Minister ED Case) को राजनीतिक रूप से प्रेरित और सुनियोजित बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने मामले में कोई वास्तविक जांच नहीं की।