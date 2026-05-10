पंजाब के AAP मंत्री संजीव अरोड़ा पर 100 करोड़ GST घोटाले का आरोप, कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा

संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से जोड़कर देखा है। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र की BJP सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हालांकि ED की तरफ से फिलहाल मामले को लेकर जांच जारी रखने की बात कही गई है। एजेंसी इस मामल में पैसों के लेनदेन, कंपनियों के दस्तावेज और कथित फर्जी GST नेटवर्क की जांच करेगी। वहीं राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है।