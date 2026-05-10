बेटे पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार बोले- हनी ट्रैप करके फंसाने की कोशिश की

वहीं, बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी साई भागीरथ ने तेलंगाना के करीमनगर में एक कथित हनीट्रैप और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। केंद्रीय मंत्री के PRO द्वारा जारी बयान में कहा गया कि एक महिला ने कथित तौर पर अपनी बेटी को चारा बनाकर बंदी संजय के बेटे को हनी-ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। कथित तौर पर इस योजना को अंजाम देने के बाद, उस पर बड़ी रकम मांगने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष KT Rama Rao ने बंदी साई भागीरथ के खिलाफ दर्ज मामले को संभालने के तरीके को लेकर तेलंगाना पुलिस की आलोचना की है।