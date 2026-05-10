493 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी चेयरमैन की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा 3 दिन की पुलिस हिरासत में

इस मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत 2 मई को पहेल ही खारिज कर दी गई थी। एड्शनल सेशंस जज (ASJ) शीतल चौधरी प्रधान ने आरोपी और ईडी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया था। ईडी ने कोर्ट में कहा कि जुटाए हुए पैसों को कई निजी कंपनियों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इनमें अमला एंटरप्राइजेज LLP, करकुन कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स और दियाला कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों का नाम शामिल है। एजेंसी के अनुसार, ये कंपनियां आरोपी के परिवार और करीबी कर्मचारियों से जुड़ी थीं, लेकिन जवाद अहमद सिद्दीकी ही सब संभालते थे।