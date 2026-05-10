Tamil Nadu Government Formation: विजय के साथ 9 विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ, नामों की लिस्ट जारी



राज्यपाल के निर्देश के बाद विजय सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। साथ ही राज्यपाल ने उन्हें 13 मई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। फिलहाल विजय ने राज्यपाल को बहुमत के लिए जरुरी आंकड़ें की चिट्ठी सैप दी है। इसमें INC, CPI, CPI(M), VCK और IUML के विधायकों के नाम शामिल हैं। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है, जबकि विजय के पास फिलहाल 120 विधायकों का समर्थन है। इसमें टीवीके के 107, कांग्रेस के 5, CPI, CPI(M) के 2-2, VCK और IUML के भी 2-2 विधायक हैं।