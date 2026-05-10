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Tamil Nadu Government Formation: विजय के साथ 9 विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ, नामों की लिस्ट जारी

TVK के प्रमुख विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चेन्नई पहुंच गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद 13 मई तक विधानसभा में विजय को बहुमत भी साबित करना होगा।

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चेन्नई

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Anurag Animesh

May 10, 2026

Tamil Nadu Government Formation

विजय आज सीएम पद की शपथ लेंगे(फोटो-ANI)

Tamil Nadu CM Oath Ceremony: तमिलनाडु में आज TVK पार्टी के प्रमुख जोसफ विजय मुख्यमंत्री पद की लेंगें। जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। विजय के 9 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में एन. आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. के.जी. अरुणराज, के.ए. सेनगोट्टैयन, पी. वेंकटरमणन, आर. निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ. टी.के. प्रभु सेल्वी एस. कीर्तन के नाम शामिल हैं।

राहुल गांधी पहुंचे चेन्नई


अभिनेता से राजनेता बने TVK के प्रमुख विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चेन्नई पहुंच गए हैं। टीवीके को कांग्रेस ने अपने पांच विधायकों के साथ समर्थन दिया है। इसके अलावे और भी कई नेता इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने विजय को बधाई दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उन्होंने बधाई दी और कहा कि तमिलनाडु बदलाव और नई उम्मीद की तरफ देख रहा है।

13 मई तक साबित करना होगा बहुमत


राज्यपाल के निर्देश के बाद विजय सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। साथ ही राज्यपाल ने उन्हें 13 मई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। फिलहाल विजय ने राज्यपाल को बहुमत के लिए जरुरी आंकड़ें की चिट्ठी सैप दी है। इसमें INC, CPI, CPI(M), VCK और IUML के विधायकों के नाम शामिल हैं। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है, जबकि विजय के पास फिलहाल 120 विधायकों का समर्थन है। इसमें टीवीके के 107, कांग्रेस के 5, CPI, CPI(M) के 2-2, VCK और IUML के भी 2-2 विधायक हैं।

विजय को राज्यपाल ने कई बार लौटाया


पिछले तीन दिनों में विजय को कई बार राजभवन से लौटना पड़ा था, क्योंकि बहुमत का जरूरी आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा था। दरअसल, विजय बहुतमत के आंकड़ें के बिना राज्यपाल के पास जा रहे थे। जिस कारण राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर उन्हें पहले जरुरी आंकड़ें जुटाने की बात कह रहे थे। अब उन्हें शपथ ग्रहण के बाद बहुत साबित करने के लिए निर्देश दे दिया गया है।

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Updated on:

10 May 2026 09:38 am

Published on:

10 May 2026 09:10 am

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