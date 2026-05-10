BJP CM: ‘शुभेन्दु अधिकारी से लेकर हिमंत सरमा तक’, दलबदलुओं को सीएम बना रही बीजेपी

त्रिपुरा में माणिक साहा ने 2016 में बीजेपी जॉइन की और तेजी से आगे बढ़ते हुए 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बने। दो साल के भीतर ही वे मुख्यमंत्री बन गए थे। देब ने ही त्रिपुरा में 25 साल पुरानी वामपंथी सरकार को हटाने के लिए बीजेपी का आक्रामक अभियान चलाया था और पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। फिलहाल वे त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा सांसद हैं।