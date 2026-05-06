चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटा दिया था मोताब शेख का नाम, अब हैं एमएलए

Farakka Assembly Seat: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 और टीएमसी ने 80 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को भी दो सीटों पर जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में फरक्का सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोताब शेख की जीत भी चर्चाओं में है। दरअसल, SIR के दौरान मोताब शेख के कागजों में स्पेलिंग के अंतर से उनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया, जिसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान के वैध प्रमाण मानते हुए उनका नाम सूची में शामिल करने का निर्देश दिया।