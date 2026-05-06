भवानीपुर: गुजरातियों, मारवाड़ियों के साथ गुप्त बैठक में अमित शाह को मिला ममता को हराने का सूत्र

शाह ने इन दोनों समुदायों के अलग-अलग समूहों से मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान एक अनौपचारिक रात्रिभोज का भी आयोजन किया गया, जिससे माहौल काफी सहज और विश्वास भरा बन गया। इन समुदायों ने शिकायत की कि पिछले चुनावों में TMC कार्यकर्ताओं ने उन्हें वोट डालने से रोका, धमकाया और उनके नाम पर फर्जी वोट डाले गए। BJP पदाधिकारी के अनुसार, लोगों ने कहा कि अगर उनकी सोसायटियों में सुरक्षा दी जाए तो वे बिना डर के वोट डाल सकेंगे। शाह ने इसकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की। वहीं, सुवेंदु अधिकारी ने भी जीत के बाद इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भवानीपुर की जीत में राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर और राजस्थान के 8 एमएलए का महत्वपूर्ण योगदान है। जिनकी बदौलत उन्होंने ममता को शिकस्त दी।