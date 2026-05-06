बंगाल में एक भी पुरानी सीट नहीं हारी बीजेपी, टीएमसी से कांग्रेस, सीपीएम, AJU ने भी छीनीं सीटें

BJP victory in Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी के किले को ढहा दिया है। बीजेपी ने 207 सीटों पर कब्जा किया है। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा। वहीं इस चुनाव में बड़ा उलटफेर भी दिखने को मिला है। सीएम ममता बनर्जी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी ने हराया है। यह पहली बार नहीं है जब सुवेंदु ने ममता को हराया है, इससे पहले भी 2021 में नंदीग्राम से भी ममता को हार का सामना करना पड़ा है। ट