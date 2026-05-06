6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पंजाब में एक ही रात में दो धमाके, BSF हेडक्वार्टर और मिलिट्री कैंप के बाहर विस्फोट से मचा हड़कंप

Double Blasts In Punjab: पंजाब में देर रात दो धमाकों से हड़कंप मच गया। दोनों धमाके अलग-अलग जगह सैन्य ठिकानों के पास हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

जालंधर

image

Tanay Mishra

May 06, 2026

Blast in Punjab

Blast in Punjab

पंजाब (Punjab) में देर रात दो अलग-अलग जगह धमाकों से हड़कंप मच गया। पहला धमाका जालंधर (Jalandhar) में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के हेडक्वार्टर के बाहर हुआ। इसके कुछ ही घंटों बाद अमृतसर (Amritsar) में एक मिलिट्री कैंप के पास धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों धमाके काफी तेज़ थे जिनके बाद हड़कंप मच गया।

नहीं हुआ कोई घायल

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि दोनों बम धमाकों में कोई घायल नहीं हुआ। पहले रात करीब 8:15 बजे जालंधर जिले में BSF हेडक्वार्टर के पास एक स्कूटी में धमाका हुआ। धमाका इतना जोर का था कि स्कूटी में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दूसरा धमाका रात करीब 10:50 बजे अमृतसर जिले में आर्मी कैंटोनमेंट इलाके में खासा कैंप के पास हुआ, जिससे हड़कंप मच गया।

जांच शुरू

बताया जा रहा है कि जालंधर में धमाके के बाद मामले की जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने मौके से सैंपल और सबूत इकट्ठा किए। वहीं अमृतसर में भी पुलिस, आर्मी और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने धमाके के बाद सबूत इकट्ठा किए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। खुफिया विभाग के सूत्रों के अनुसार इन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी हैंडलर्स और स्थानीय आपराधिक नेटवर्क के ज़रिए काम करने वाले प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के कनेक्शन की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 May 2026 09:31 am

Published on:

06 May 2026 09:19 am

Hindi News / National News / पंजाब में एक ही रात में दो धमाके, BSF हेडक्वार्टर और मिलिट्री कैंप के बाहर विस्फोट से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

थलापति विजय के बेटे ने उन्हें किया अनफॉलो? तमिलनाडु चुनाव में बंपर जीत के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें तेज़

Thalapathy Vijay
राष्ट्रीय

बीजेपी को 207 सीटें, फिर भी ममता का इस्तीफा से इनकार- जानिए इस पर विशेषज्ञों की राय

राष्ट्रीय

सियासत में जीत, निजी जिंदगी में तूफान! कभी लिखे प्रेम पत्र अब तलाक की नौबत पर थलापति विजय की शादीशुदा जिंदगी

Thalapathy Vijay Sangeetha Lovestory
मनोरंजन

कांग्रेस के समर्थन देने के बाद भी विजय नहीं छू पाएंगे बहुमत का आंकड़ा, अब PMK ने डिप्टी सीएम पद की रखी शर्त

Tamil Nadu Assembly Election 2026
राष्ट्रीय

पिता पर कराया मुकदमा, छोटी बहन की मौत, अब पत्नी संग तलाक का केस, थलापति विजय के पारिवारिक विवादों की लंबी लिस्ट

Thalapathy Vijay Family Dispute Controversies
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.