पंजाब में एक ही रात में दो धमाके, BSF हेडक्वार्टर और मिलिट्री कैंप के बाहर विस्फोट से मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि जालंधर में धमाके के बाद मामले की जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने मौके से सैंपल और सबूत इकट्ठा किए। वहीं अमृतसर में भी पुलिस, आर्मी और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने धमाके के बाद सबूत इकट्ठा किए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। खुफिया विभाग के सूत्रों के अनुसार इन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी हैंडलर्स और स्थानीय आपराधिक नेटवर्क के ज़रिए काम करने वाले प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के कनेक्शन की जांच की जा रही है।