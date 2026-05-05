Bengal Election 2026: बंगाल में इन सीटों पर होंगे दोबारा चुनाव, जानें इसके पीछे की वजह

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढह गया है और सीएम बनर्जी खुद भी अपनी सीट नहीं बचा पाई है। बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को महज 80 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को दो सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी ने भी दो सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा सीपीआईएम को भी एक सीट पर जीत मिली है।