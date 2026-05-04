Bengal Election Result 2026: मतगणना से पहले हुमायूं कबीर का आया बयान, बताया किसकी बनेगी सरकार

Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल की 294 में से 293 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतगणना होगी। इससे पहले आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के संस्थापक और रेजिनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हुमायूं कबीर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और उनकी पार्टी किंगमेकर की भूमिका निभाएगी।