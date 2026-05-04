Kharagpur Assembly Result: क्या इस बार फिर खिलेगा कमल या चलेगा दीदी का जादू? Dilip Ghosh vs Pradip Sarkar में कांटे की टक्कर

Kharagpur Assembly Result: पश्चिम बंगाल में दो चरणों में छिटपुट हिंसा के बीच चुनाव संपन्न हो गए है। खड़गपुर विधानसभा सीट को प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती है। खड़गपुर, जो अपनी रेलवे वर्कशॉप और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, इस विधानसभा क्षेत्र की पहचान को और मजबूत बनाता है। माना जाता है कि खड़गपुर विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला नहीं होता है। यहां हमेशा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है।