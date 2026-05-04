क्या कांग्रेस फिर से बचा पाएगी कलपेट्टा विधानसभा सीट या बीजेपी, सीपीआई (एमएल) (आर) मार लेगी बाजी? आज आ जाएंगे नतीजे



चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां करीब 2 लाख मतदाता रजिस्टर्ड थे। इनमें से लगभग 75 फीसदी से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, जो काफी अच्छा माना जाता है। यह भी दिखाता है कि यहां के लोग लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी रखते हैं। राजनीतिक तौर पर 2021 का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। कांग्रेस के टी. सिद्दीक ने करीब 70 हजार वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उनके मुकाबले में एलजेडी के एम. वी. श्रेयाम्स कुमार रहे, जिन्हें करीब 64 हजार वोट मिले। जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि कांग्रेस को यहां मजबूत वापसी मिली। बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उनके वोट शेयर में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है।