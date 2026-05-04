Jorhat Assembly Election 2026 Live: गौरव गोगोई vs हितेंद्र नाथ गोस्वामी, किसके सिर सजेगा जीत का ताज?

2016 के विधानसभा चुनावों में जोरहाट सीट पर बीजेपी की लहर साफ दिखी। हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने कांग्रेस प्रत्याशी राणा गोस्वामी को 13,638 वोटों से मात दी। गोस्वामी को 69,209 वोट मिले, जबकि राणा गोस्वामी को 55,571 वोट प्राप्त हुए। इस जीत के साथ गोस्वामी, जो पहले असम गण परिषद (AGP) से 1991, 1996 और 2001 में जीत चुके थे, बीजेपी में शामिल होकर अपनी राजनीतिक वापसी दर्ज करा रहे थे। यह चुनाव असम में भाजपा-AGP गठबंधन की सरकार बनाने का आधार भी बना।