Jorhat Assembly Election 2026 Live: गौरव गोगोई vs हितेंद्र नाथ गोस्वामी, किसके सिर सजेगा जीत का ताज?

गौरव गोगोई और हितेंद्र नाथ गोस्वामी (Photo-IANS)
Jorhat Assembly Election 2026 Live: असम की राजनीति में जोरहाट विधानसभा सीट हमेशा से हॉट रही है। विधानसभा चुनाव 2026 में यह सीट यह सीट हाई-प्रोफाइल मुकाबले का केंद्र बन गई है, जहां कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता और पांच बार के विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी अपनी हैट्रिक की तलाश में हैं।
2016 के विधानसभा चुनावों में जोरहाट सीट पर बीजेपी की लहर साफ दिखी। हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने कांग्रेस प्रत्याशी राणा गोस्वामी को 13,638 वोटों से मात दी। गोस्वामी को 69,209 वोट मिले, जबकि राणा गोस्वामी को 55,571 वोट प्राप्त हुए। इस जीत के साथ गोस्वामी, जो पहले असम गण परिषद (AGP) से 1991, 1996 और 2001 में जीत चुके थे, बीजेपी में शामिल होकर अपनी राजनीतिक वापसी दर्ज करा रहे थे। यह चुनाव असम में भाजपा-AGP गठबंधन की सरकार बनाने का आधार भी बना।
जोरहाट विधानसभा सीट पर 2021 में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी प्रत्याशी हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने फिर से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वोटों का अंतर कम रहा। उन्होंने 68,321 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के राणा गोस्वामी को 61,833 वोट मिले। जीत का अंतर मात्र 6,488 वोट रह गया। मतदान प्रतिशत 74.67% रहा। इस चुनाव में अन्य उम्मीदवारों का प्रभाव भी रहा, लेकिन मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रही।
2026 में कांग्रेस ने बड़े दांव पर खेलते हुए गौरव गोगोई को उतारा है। बता दें कि गौरव, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र, तीन बार के लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने 2014 में कालीआबार से, फिर 2019 में और 2024 में जोरहाट लोकसभा सीट से जीत हासिल की। वे असम कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं।
दूसरी ओर हितेंद्र नाथ गोस्वामी अनुभव के धनी हैं। उन्होंने जोरहाट से कई बार चुनाव जीता है और विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। उनका स्थानीय नेटवर्क मजबूत है और वे विकास कार्यों पर जोर देते हैं। हालांकि उम्र और लगातार चुनावों का बोझ उनके लिए चुनौती हो सकता है।
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