Singur Election Results 2026: टाटा आंदोलन वाली सिंगूर सीट पर TMC-BJP में महासंग्राम, आज परीक्षा की घड़ी

टीएमसी ने इस बार फिर बेचाराम मान्ना पर भरोसा जताया है। 2021 में उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की थी। पार्टी वाले दावा करते हैं कि पिछले पांच साल में यहां सड़कें बनीं, स्कूल-कॉलेज बेहतर हुए और महिलाओं को लखपति दीदी जैसी योजनाओं से फायदा मिला। ममता बनर्जी कई बार यहां आईं और बोलीं कि सिंगूर अब विकास का उदाहरण बनेगा।