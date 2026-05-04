केरल चुनाव परिणाम 2026: वायनाड में किसका दबदबा? यूडीएफ-एलडीएफ आमने-सामने, राहुल गांधी फैक्टर कितना असरदार

Kerala Election 2026 Result: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज 4 मई को घोषित किए जा रहे हैं। राज्य की जिन सीटों पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं, उनमें वायनाड जिला प्रमुख है। इस पहाड़ी जिले की तीन अहम विधानसभा सीटों कलपेट्टा, सुल्तान बथेरी और मानंतवाडी पर आज हो रही मतगणना के साथ ही तस्वीर साफ होने लगेगी। इन सीटों पर मुख्य रूप से मुकाबला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के बीच है, हालांकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) भी मैदान में मौजूद है और कुछ क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है।