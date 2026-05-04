केरल चुनाव परिणाम 2026: वायनाड में किसका दबदबा? यूडीएफ-एलडीएफ आमने-सामने, राहुल गांधी फैक्टर कितना असरदार

Kerala Election 2026 Result (AI Image)
Kerala Election 2026 Result: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज 4 मई को घोषित किए जा रहे हैं। राज्य की जिन सीटों पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं, उनमें वायनाड जिला प्रमुख है। इस पहाड़ी जिले की तीन अहम विधानसभा सीटों कलपेट्टा, सुल्तान बथेरी और मानंतवाडी पर आज हो रही मतगणना के साथ ही तस्वीर साफ होने लगेगी। इन सीटों पर मुख्य रूप से मुकाबला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के बीच है, हालांकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) भी मैदान में मौजूद है और कुछ क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2021 के विधानसभा चुनाव में वायनाड जिले की तीन सीटों में से दो पर यूडीएफ और एक पर एलडीएफ ने जीत दर्ज की थी। कलपेट्टा और सुल्तान बथेरी सीटों पर यूडीएफ को सफलता मिली थी, जबकि मानंतवाडी सीट पर एलडीएफ उम्मीदवार विजयी रहे थे। उस चुनाव में जिले में मतदान प्रतिशत लगभग 79 प्रतिशत के आसपास दर्ज किया गया था।
इन परिणामों से यह संकेत मिला था कि वायनाड में यूडीएफ को बढ़त जरूर है, लेकिन एलडीएफ की उपस्थिति भी मजबूत बनी हुई है। यही कारण है कि इस बार का मुकाबला एकतरफा नहीं माना जा रहा, बल्कि करीबी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। इस बार भी मतदाताओं के सामने वही सवाल है कि क्या वे पिछले रुझान को दोहराएंगे या किसी नए राजनीतिक संतुलन की ओर बढ़ेंगे।
वायनाड का चुनावी व्यवहार अक्सर राज्य के अन्य हिस्सों से थोड़ा अलग माना जाता है। यहां के मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग-अलग प्राथमिकताएं तय करते रहे हैं। जहां संसदीय चुनावों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती रही है, वहीं विधानसभा चुनावों में मुकाबला अधिक संतुलित दिखाई देता है।
इसका एक कारण यह भी है कि वायनाड में स्थानीय मुद्दों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। कृषि, आदिवासी समुदाय से जुड़े सवाल, बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दे यहां चुनावी चर्चा के केंद्र में रहते हैं। पहाड़ी भूगोल और सीमित संसाधनों के कारण यहां विकास से जुड़े सवाल अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही वजह है कि इस जिले के नतीजों को राज्य के व्यापक राजनीतिक रुझानों के संकेतक के तौर पर भी देखा जाता है।
वायनाड राष्ट्रीय राजनीति के कारण भी चर्चा में रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की थी। 2024 में उन्होंने दो सीटों से चुनाव जीतने के बाद वायनाड सीट छोड़ दी थी और वर्तमान में रायबरेली से सांसद हैं। इसके बाद हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से सांसद निर्वाचित हुईं।
इसी पृष्ठभूमि के कारण वायनाड में राहुल गांधी फैक्टर की चर्चा बनी रहती है। हालांकि, विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवारों, संगठन की मजबूती और क्षेत्रीय मुद्दों को अधिक प्रभावी कारक माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का प्रभाव यहां पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन यह स्थानीय समीकरणों के सामने सीमित रह जाता है। ऐसे में यह फैक्टर सहायक तो हो सकता है, लेकिन निर्णायक नहीं माना जाता।
कलपेट्टा, सुल्तान बथेरी और मानंतवाडी इन तीनों सीटों पर इस बार अलग-अलग राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। कलपेट्टा सीट पर यूडीएफ (कांग्रेस) के एडवोकेट टी. सिद्दीक, एलडीएफ (राजद) के पी.के. अनिल कुमार और एनडीए (भाजपा) के प्रसंथ मलवायल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यह सीट पारंपरिक रूप से करीबी मानी जाती है और यहां हर चुनाव में कड़ा संघर्ष देखने को मिलता है।
सुल्तान बथेरी सीट पर यूडीएफ (कांग्रेस) के आई.सी. बालकृष्णन, एलडीएफ (माकपा) के एम.एस. विश्वनाथन और एनडीए (भाजपा) की कविता ए.एस. के बीच मुकाबला है। इस क्षेत्र में यूडीएफ की स्थिति पिछली बार मजबूत रही थी, लेकिन एलडीएफ इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद में है।
मानंतवाडी सीट पर यूडीएफ (कांग्रेस) की उषा विजयन, एलडीएफ (माकपा) के ओ.आर. केलू और एनडीए (भाजपा) के पी. श्यामराज के बीच मुकाबला है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और यहां वामपंथ की पकड़ लंबे समय से मजबूत रही है, जिससे यह सीट एलडीएफ के लिए विशेष महत्व रखती है।
इन तीनों सीटों पर अलग-अलग समीकरण होने के बावजूद यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सीधी टक्कर है, जबकि एनडीए भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। यही वजह है कि वायनाड के नतीजों पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ विश्लेषकों की भी नजर बनी हुई है।
आज 4 मई को मतगणना शुरू होने के साथ ही इन सीटों के रुझान सामने आने लगे हैं। शुरुआती संकेत यह बताने लगेंगे कि मतदाताओं ने किस गठबंधन को प्राथमिकता दी है और क्या 2021 का ट्रेंड इस बार भी कायम रहता है या इसमें बदलाव देखने को मिलता है। अंतिम परिणाम यह तय करेंगे कि वायनाड में किसका दबदबा कायम रहता है और कौन सा गठबंधन यहां राजनीतिक बढ़त हासिल करता है।
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