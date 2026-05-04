केरल चुनाव परिणाम 2026: धर्मदम के मतदाताओं का फैसला आज, क्या मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन बचा पाएंगे अपनी साख?

आज के परिणामों से पहले आए विभिन्न एग्जिट पोल के आंकड़ों ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। एक्सिस माय इंडिया (Axis My India) और जेवीसी (JVC) जैसी प्रमुख एजेंसियों ने केरल में इस बार लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन की प्रबल संभावना जताई है। इन अनुमानों के अनुसार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ (UDF) को 75 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है जबकि सत्ताधारी एलडीएफ (LDF) 50 से 65 सीटों के आसपास सिमट सकती है। हालांकि, पीपुल्स पल्स के सर्वे ने एलडीएफ को 75-85 सीटें देकर मौजूदा सरकार की वापसी का संकेत भी दिया है। यदि यूडीएफ की बढ़त वाले अनुमान सही साबित होते हैं तो धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री विजयन के चयन का अंतर भी प्रभावित हो सकता है।