मतगणना शुरू होने से पहले ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया संदेश, बोलीं-‘नजर बनाये रखें’

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अब अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें मतगणना पर टिकी हैं, जो इस बार काफी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच होने जा रही है। राज्य में 293 सीटों के लिए कुल 77 केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। खास बात ये है कि इस बार सुरक्षा इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत रखे गए हैं।चुनाव से पहले का माहौल भी काफी तनावपूर्ण रहा। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और मुख्य विपक्षी भाजपा (BJP) दोनों ही पार्टियों ने वोटों में गड़बड़ी की आशंका जताई है। ऐसे में प्रशासन भी किसी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है।