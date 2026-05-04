4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Jorhat Assembly Election 2026 Live: गौरव गोगोई की कांग्रेस वापसी, BJP की चुनौती और AAP का डेब्यू, नतीजे आज

Jorhat Assembly Election 2026: असम विधानसभा चुनाव में जोरहाट विधानसभा सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने यहां अपने तेजतर्रार सांसद और लोकसभा में उप नेता गौरव गोगोई को मैदान में उतारा है।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Shaitan Prajapat

May 04, 2026

gaurav gogoi vs Hitendra Nath Goswami

gaurav gogoi vs Hitendra Nath Goswami

Jorhat Assembly Election 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 में 9 अप्रैल को 126 सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ। राज्य में 1950 के गठन के बाद सबसे अधिक 85.91 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई, जो 2016 के 84.7 प्रतिशत से भी ज्यादा है। 35 जिलों में से 26 से अधिक जिलों में 80 प्रतिशत से ऊपर मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 95.56 प्रतिशत वोटिंग साउथ सलमारा मनकचर जिले में और सबसे कम 75.25 प्रतिशत वेस्ट कार्बी आंग्लॉन्ग में दर्ज हुई।

जोरहाट विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला

इन चुनावों में जोरहाट विधानसभा सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने यहां अपने तेजतर्रार सांसद और लोकसभा में उप नेता गौरव गोगोई को मैदान में उतारा है। गौरव गोगोई अपने तीखे अंदाज और संसदीय बहसों के लिए जाने जाते हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी को दोबारा टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रनब प्रियांगशु दत्ता को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर कुल 11 नामांकन दाखिल हुए थे, जिन्हें चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया।

पिछले चुनाव पर एक नजर

पिछले विधानसभा चुनाव में BJP के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने 68,321 वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के राना गोस्वामी को 61,833 वोट मिले थे। वोटों का अंतर काफी कम था। 2016 में BJP और 2011 व 2006 में कांग्रेस का कब्जा रहा था। कांग्रेस इस बार मजबूती से वापसी का दावा कर रही है।

उम्मीदवारों की संपत्ति

गौरव गोगोई ने शपथपत्र में अपनी कुल संपत्ति 72,59,636 रुपये बताई है, जबकि उनकी पत्नी के पास 4,36,18,637 रुपये की संपत्ति है। गौरव के पास 54,700 रुपये नकद है, पत्नी के पास 27,800 रुपये। पत्नी के पास 331 सोने के जेवरात (मूल्य करीब 46 लाख), 4372 ग्राम चांदी और हीरे के जेवरात हैं। दोनों के पास दो-दो गाड़ियां हैं। गौरव गोगोई पर 2024 का एक पुलिस केस दर्ज है। दूसरी ओर, BJP उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी के पास 3,50,500 रुपये नकद और पत्नी के पास 2,75,100 रुपये हैं। पत्नी के पास 10 तोला सोना है, जबकि गोस्वामी के पास कोई जेवरात नहीं है।

जोरहाट सीट पर AAP का डेब्यू

जोरहाट सीट पर AAP की पहली बार एंट्री ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। गौरव गोगोई की लोकप्रियता, BJP की सिटिंग पावर और AAP का नया चेहरा-तीनों के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। असम के इस चुनावी मैदान में जोरहाट का रिजल्ट पूरे राज्य की सियासी दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मतगणना के नतीजे जल्द ही आने वाले हैं।

ये भी पढ़ें

असम में कांग्रेस का ‘प्लान-बी’ तैयार? गठबंधन सहयोगियों के साथ की बड़ी बैठक, एग्जिट पोल को नकारा
राष्ट्रीय
Gaurav Gogoi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

असम विधानसभा चुनाव

Assembly Elections 2026

Published on:

04 May 2026 06:15 am

Hindi News / National News / Jorhat Assembly Election 2026 Live: गौरव गोगोई की कांग्रेस वापसी, BJP की चुनौती और AAP का डेब्यू, नतीजे आज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

West Bengal Election Result: कोलकाता-उत्तर 24 परगना की 44 सीट तय करेंगी कौन बंगाल पर करेगा राज? कहां कौन दे रहा टक्कर?

राष्ट्रीय

क्या कांग्रेस फिर से बचा पाएगी कलपेट्टा विधानसभा सीट या बीजेपी, सीपीआई (एमएल) (आर) मार लेगी बाजी? आज आ जाएंगे नतीजे

Kerala Election
राष्ट्रीय

Bhabanipur Assembly Election Result: क्या नंदीग्राम का बदला ले पाएंगी ममता बनर्जी या सुवेंदु अधिकारी रचेंगे इतिहास, नतीजे आज

Bhawanipur assembly seat result
राष्ट्रीय

West Bengal Election: जादवपुर में इस बार त्रिकोणीय है लड़ाई, TMC, BJP या लेफ्ट कौन मारेगा बाजी? नतीजे आज

राष्ट्रीय

Nadia Assembly Election 2026 Live: नादिया में TMC-BJP की टक्कर, मतुआ वोटबैंक में असमंजस और हिंसा की छाया, नतीजे आज

Ujjal Biswas vs Sadhan Ghosh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.