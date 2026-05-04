West Bengal Election: जादवपुर में इस बार त्रिकोणीय है लड़ाई, TMC, BJP या लेफ्ट कौन मारेगा बाजी? नतीजे आज

जादवपुर वही जगह है, जहां से युवा ममता बनर्जी साल 1984 में पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। उन्होंने वाम दल के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया था। जादवपुर विश्वविद्यालय आज भी वामपंथी विचारधारा का गढ़ है। यहां पर भी चुनाव रोचक है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बिकास रंजन भट्टाचार्य मैदान में हैं, जबकि बीजेपी से सरबोरी मुखर्जी और टीएमसी से श्यामली मंडल चुनावी मैदान में हैं। आज मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि यहां से जीत कौन दर्ज करता है।