West Bengal Election Result: कोलकाता-उत्तर 24 परगना की 44 सीट तय करेंगी कौन बंगाल पर करेगा राज? कहां कौन दे रहा टक्कर?

उत्तर 24 परगना जिले की बात करें तो यहां इस बार सबसे हॉट सीटों में पानिहाटी का नाम सबसे ऊपर है। भाजपा ने यहां RG Kar रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया है। उनकी लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं, बेटी के न्याय और पूरे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है।