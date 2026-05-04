Puducherry Election: मुख्यमंत्री की सीट नजर, लगातार दोबारा हासिल कर पाएंगे एन. रंगास्वामी? आज जारी होंगे नतीजे



इस सीट पर सबसे प्रमुख नाम एन. रंगास्वामी का रहा है, जिन्होंने 1991 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और बाद में कई बार इस क्षेत्र से विधायक बने। 2011 में अशोक आनंद ने ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। 2019 के उपचुनाव में के. वेंकटेशन ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से जीत हासिल की। 2021 के विधानसभा चुनाव में थट्टांचावडी सीट पर एक बार फिर एन. रंगास्वामी ने अपनी मजबूत पकड़ साबित की। उन्होंने ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 12,978 वोट (55.02%) हासिल किए। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी के. सेतु (CPI) को 7,522 वोट (31.89%) मिले। इस चुनाव में अन्य उम्मीदवारों में नाम तमिलर कच्ची के डी. रमेश को 1,183 वोट (5.02%), मक्कल नीधि मय्यम के आर. राजेन्द्रन को 1,029 वोट (4.36%) और नोटा को 438 वोट (1.86%) मिले। रंगास्वामी ने 5,456 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की, जो कुल 23.13% का मार्जिन रहा। कुल मतदान 76.89% दर्ज किया गया, जबकि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 30,674 थी।