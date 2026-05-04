Murshidabad Assembly Election 2026 Live: TMC के गढ़ में BJP की चुनौती, हुमायूं कबीर की एंट्री से रोचक हुआ मुकाबला, नतीजे आज

Murshidabad Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दोनों चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में राज्य भर में 93.19 प्रतिशत बंपर वोटिंग दर्ज की गई, लेकिन मुर्शिदाबाद जिला एक बार फिर कानून-व्यवस्था की दृष्टि से सबसे संवेदनशील केंद्र बना रहा। निर्वाचन आयोग ने यहां भारी सुरक्षा इंतजाम किए। जंगीपुर और मुर्शिदाबाद को मिलाकर केंद्रीय बलों की 316 कंपनियां तैनात की गईं, जो पूरे राज्य में सबसे अधिक हैं। आज वोटों की गिनती के बाद साफ हो जाएगा कि क्या TMC के गढ़ में बीजेपी अपना कमल खिला पाती है या नहीं, या फिर हुमायूं कबीर अपना झंडा लहराते हैं।