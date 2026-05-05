हिंदुत्व की आंधी… जानिए पश्चिम बंगाल में कौन बन सकता है CM? तमिलनाडु में ‘विजय’ का उदय, द्रविड़ दलों का 57 साल का युग समाप्त

विधानसभा चुनावों में असम में भाजपा की शतकीय तिकड़ी व पुदुचेरी में एनडीए की वापसी को छोड़कर अन्य राज्यों में परिवर्तन की लहर चली। पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व, सुरक्षा का भरोसा और भयमुक्त मतदान की आंधी में ममता बनर्जी की टीएमसी का 15 साल के शासन का अंत हो गया। अपने वैचारिक प्रेरणा स्रोत विवेकानंद, बंकिम बाबू व अरविंद घोष और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुकर्जी की धरती पर भाजपा का पहली बार सरकार बनाने का बरसों पुराना सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे और झालमुड़ी खाने जैसा पब्लिक कनेक्ट, अमित शाह की टीम की रणनीति के चलते भाजपा ने 200 सीटें जीत लीं। मोदी की झालमुड़ी 'जीतमुड़ी' साबित हुई। अब भाजपा के लिए राज्य में सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, समिक भट्टाचार्य जैसे प्रमुख दावेदारों में से सीएम चुनने और राज्य में सुरक्षा व कानून-व्यवस्था ठीक करने की बड़ी चुनौती होगी। सुवेंदु दौड़ में आगे माने जा रहे हैं। पार्टी ने अंग्रेजों के काल में देश की पहली राजधानी रही कोलकाता को जीत लिया है लेकिन इसका गौरव लौटाने की भी बड़ी चुनौती है।