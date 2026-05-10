थलापति विजय ने ली तमिलनाडु CM पद की शपथ, DMK बोली- ‘हम देखते हैं वह कैसी सरकार चलाते हैं’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने थलापति विजय को नई उम्मीद बताया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने विजय को बधाई देते हुए कहा कि तमिलनाडु बदलाव और नई उम्मीद की तरफ देख रहा है। उन्होंने X पर लिखा की विजय को हमारी हार्दिक बधाई, जो जल्द ही मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। तमिलनाडु इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां वह बदलाव और नई उम्मीद की ओर देख रहा है। लोग एक ऐसे समावेशी तमिलनाडु की अपेक्षा करते हैं, जिसकी नींव सामाजिक न्याय, समानता, विकास और मानवीय शासन पर टिकी हो। हमारा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में, एक जन-केंद्रित, पारदर्शी और सुशासित प्रशासन की स्थापना होगी।