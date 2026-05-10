शुभेन्दु सरकार में मंत्री बनते ही दिलीप घोष बोले, ‘पश्चिम बंगाल में लोग डर में जी रहे, अब जल्दी सब ठीक हो जाएगा’



मीडिया से बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा, "हमें बंगाल को फिर से बनाना है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि यहां कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। घोष ने दावा किया कि बंगाल में लोग डर के साए में जी रहे थे। भाजपा सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि हम अब सरकार में आए हैं। हमें हर चीज पर काम करना होगा। इसे सही करने में समय तो लगेगा लेकिन हम तुरंत इसपर काम शुरू कर देंगे। साथ ही घोष ने जल्द बंगाल में बदलाव दिखने का दावा किया।